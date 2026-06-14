Партия Пашиняна победила на выборах в Армении

Партия премьера Пашиняна одержала победу на парламентских выборах в Армении. ЦИК объявил, что "Гражданский договор" набрал почти 50 % голосов, что позволяет единолично сформировать новое правительство.

Однако без скандалов не обошлось. Так, в ОБСЕ признали, что парламентские выборы прошли с нарушениями. А оппозиция уже назвала итоги голосования "вопиющей фальсификацией" и готовит массовые иски в суд. Центризбиркому даже пришлось аннулировать результаты на двух участках из-за грубых нарушений.

О том, в какой атмосфере проходил подсчет голосов, красноречиво говорит тот факт, что здание ЦИК в Ереване было намертво заблокировано силовиками, а вооруженной полиции на улицах оказалось больше, чем обычных граждан.