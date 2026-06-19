Партия "Сильная Армения" оспаривает итоги выборов в Конституционном суде

Блок "Сильная Армения" подал в Конституционный суд заявление об аннулировании результатов парламентских выборов или назначении второго тура. Представители партии Самвела Карапетяна подчеркивают, что голосование сопровождалось массовыми нарушениями и репрессиями со стороны армянских властей.

Согласно официальным данным, в парламент прошли три политические силы. Партия "Гражданский договор" получила 49 % голосов, но, несмотря на недобор, готовится формировать правительство. Оппозиционный блок "Сильная Армения" занял второе место - у них 23 % голосов, другой оппозиционный блок "Армения" заручился поддержкой почти 10 % избирателей.

Напомним, в ОБСЕ признали, что голосование в Армении прошло с нарушениями. Никол Пашинян в ходе предвыборных кампаний обещал "адресно громить" политических оппонентов. Прямо в дни голосования было задержано около 100 сторонников партии "Сильная Армения". Ряд кандидатов были арестованы, против них возбуждены уголовные дела.