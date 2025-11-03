3.68 BYN
Пассажирский поезд сошел с рельсов на северо-западе Англии: есть пострадавшие
На северо-западе Англии с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали четыре человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Sky News.
Изначально о происшествии в графстве Камбрия сообщила железнодорожная компания Avanti West Coast. Позже служба скорой помощи северо-западной Англии заявила, что направила на место инцидента врачей.
Британская транспортная полиция сообщила, что в момент инцидента в поезде находились 85 человек, а также персонал состава. Все пассажиры были благополучно эвакуированы. Служба скорой помощи опубликовала заявление, в котором говорится, что медики "осмотрели в общей сложности 87 человек, из которых четверо пострадали". Им была оказана помощь на месте, но госпитализация не потребовалась.
Инцидент произошел с поездом, следовавшим из Глазго в Лондон. "Головной вагон сошел с рельсов, но остался в вертикальном положении", - говорится в материале. Газета The Daily Telegraph опубликовала фотографию поврежденного головного вагона. С чем именно он мог столкнуться, пока неизвестно.
В железнодорожной службе сообщили, что инцидент, скорее всего, приведет к сбоям в работе поездов "на несколько дней".
Это уже второй инцидент на британских железных дорогах за последние три дня. 1 ноября в поезде, который следовал из города Донкастер в Лондон, 32-летний мужчина по имени Энтони Уильямс напал с ножом на пассажиров: 11 человек пострадали, один из них получил серьезные травмы и до сих пор находится в критическом состоянии. Нападавший задержан.