Пассажирский поезд сошел с рельсов на северо-западе Англии: есть пострадавшие

Инцидент с поездом на северо-западе Англии / Фото news.sky.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986646c0-69a0-448b-abb8-164dd203726b/conversions/c95f37c9-a62f-420b-a38d-1f5a01baa1a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986646c0-69a0-448b-abb8-164dd203726b/conversions/c95f37c9-a62f-420b-a38d-1f5a01baa1a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986646c0-69a0-448b-abb8-164dd203726b/conversions/c95f37c9-a62f-420b-a38d-1f5a01baa1a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986646c0-69a0-448b-abb8-164dd203726b/conversions/c95f37c9-a62f-420b-a38d-1f5a01baa1a7-xl-___webp_1920.webp 1920w Инцидент с поездом на северо-западе Англии / Фото news.sky.com

На северо-западе Англии с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали четыре человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Sky News.

Изначально о происшествии в графстве Камбрия сообщила железнодорожная компания Avanti West Coast. Позже служба скорой помощи северо-западной Англии заявила, что направила на место инцидента врачей.

Британская транспортная полиция сообщила, что в момент инцидента в поезде находились 85 человек, а также персонал состава. Все пассажиры были благополучно эвакуированы. Служба скорой помощи опубликовала заявление, в котором говорится, что медики "осмотрели в общей сложности 87 человек, из которых четверо пострадали". Им была оказана помощь на месте, но госпитализация не потребовалась.

Инцидент произошел с поездом, следовавшим из Глазго в Лондон. "Головной вагон сошел с рельсов, но остался в вертикальном положении", - говорится в материале. Газета The Daily Telegraph опубликовала фотографию поврежденного головного вагона. С чем именно он мог столкнуться, пока неизвестно.

В железнодорожной службе сообщили, что инцидент, скорее всего, приведет к сбоям в работе поездов "на несколько дней".