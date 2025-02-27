Переговоры между представителями России и США начались в Стамбуле

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Переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств начались в резиденции американского генконсула в Стамбуле. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, анонсируя встречу, выражал надежду на то, что по ее итогам станет понятно, насколько обе стороны смогут быстро и эффективно двигаться в решении проблемных вопросов. Он указывал, что "дипломаты высокого уровня, эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы".