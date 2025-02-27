Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Переговоры между представителями России и США начались в Стамбуле

Изображение
Фото РИА Новости

Переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств начались в резиденции американского генконсула в Стамбуле. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, анонсируя встречу, выражал надежду на то, что по ее итогам станет понятно, насколько обе стороны смогут быстро и эффективно двигаться в решении проблемных вопросов. Он указывал, что "дипломаты высокого уровня, эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы".

В Госдепартаменте США ранее заявляли, что на переговорах не будут обсуждать политические вопросы или вопросы безопасности.

переговорыТурция