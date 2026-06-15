Сегодня во Франции стартует трехдневный саммит "Большой семерки". Лидеры G7, ЕС и еще нескольких государств в городке Эвиан-ле-Бен намерены обсудить вопросы, связанные с Ираном, Украиной, а также другие темы. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в ходе саммита европейские страны попробуют добиться поддержки президентом США их инициатив по организации переговоров между Россией и Украиной.

Другой важной темой саммита может стать развитие событий вокруг Ирана. Помимо лидеров G7, на встрече будут присутствовать главы Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении. Как пишет Le Monde, Франция задействует масштабные меры безопасности, сопоставимые с теми, что применялись во время Олимпийских игр в Париже летом 2024 года. В регион стянуты 16 тысяч правоохранителей и военных.

Тем временем швейцарская Женева превратилась в зону уличных столкновений накануне открытия саммита. По разным данным, порядка 50 тысяч активистов, включая радикалов, устроили массовые погромы: поджигают автомобили, бьют витрины банков и бросают в спецподразделения камни и петарды.

Толпа несет пропалестинские плакаты и скандирует лозунги против внешней и экономической политики западных держав.