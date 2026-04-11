В Исламабаде завершились два раунда обсуждений Ирана и США. Как уточняет иранское агентство Tasnim, прошли очные консультации, в настоящее время стороны обмениваются письменными текстами по обсуждаемым вопросам. Тегеран не исключает возможности проведения еще одного раунда переговоров в выходные.

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:

"Переломный момент - это прекращение огня на длительный период, эти переговоры направлены на решение сложных вопросов, и это тот этап, который по-английски называется: "либо победа, либо поражение". Я благодарен США и Ирану за то, что приняли мое предложение".

Переговоры США и Ирана зашли в тупик по вопросу Ормузского пролива, - информирует Financial Times.