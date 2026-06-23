23 июня правительство Литвы пало. Не от внешнего врага, не от народного гнева, а от собственной недееспособности. Кабинет министров во главе с премьером Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку.

Самое смешное - поговаривают, что это американцы перетряхивают вильнюсский кабинет, как колоду карт. Новый премьер Синкявичус, между прочим, выступал за диалог с Минском, но только если его инициируют США. То есть, суверенитет Литвы теперь выглядит так: "Мы согласны разговаривать с соседями, но только с разрешения старшего брата". Блестящая суверенная политика, ничего не скажешь. Интересно, белорусский калий поедет в обход литовских проблем или вместе с ними?

Ругинене пакует чемоданы: как провалить все, к чему прикоснулась

Ругинене, чья политическая карьера напоминает затянувшийся фарс, уступила кресло министерства своему однопартийцу Миндаугасу Синкявичюсу. Ее саму, кстати, "пересаживают" обратно в кресло министра соцзащиты, которое она уже когда-то насиживала.

Перетряска случилась, а вот станет ли литовцам от этого легче? Многие уже ставят на "нет". Человек, отвечавший за социалку, довел страну до того, что люди бегут или нищают, а теперь ее снова сажают на тот же стул.

За короткую каденцию Ругинене Литва успела собрать букет позора:

Крупнейшая утечка данных из госреестров, затронувшая 600 тыс. человек (включая президента и родственников самой премьеры), а вместо отставки - оправдания.

Скандалы с бюджетными деньгами: вырос военный бюджет, а бабушки мерзли зимой из-за космических тарифов на отопление и электричество.

Тайваньский облом: признала, что история с представительством Тайваня была ошибкой, как прыжок под поезд. Китай наказал очень больно.

Ругинене возила родственников в рабочие поездки в Италию и Ватикан за государственный счет. Главная комиссия по служебной этике признала, что она грубо нарушила закон. Ругинене оправдывалась тем, что родственников пригласил Папа Римский.

Правительство Литвы поднимало в воздух истребители НАТО и военные вертолеты из-за метеозондов. Обнаруженный в воздушном пространстве метеозонд приняли за военный беспилотник.

Закрывала границу с Беларусью: отрасль грузоперевозок Литвы чуть не загнулась. Потом в Литве задерживают 13 полицейских и пограничников по делу о контрабанде сигарет с использованием метеорологических воздушных шаров. То есть "гибридную войну" против Литвы вели не белорусы, а свои же "оборотни в погонах".

Руслан Панкратов, политолог-международник (Россия):

"Это "перестановка мебели", если метафорически выражаться, поэтому курс будет неизменен - он будет также агрессивен. Никакого суверенитета, независимости у Литовской Республики после вхождения в Европейский Союз не существует. Они выполняют административные директивы Брюсселя и находятся под полным контролем западных спецслужб. Поэтому здесь ничего для нас с вами, для Беларуси и России, в этой агрессивной политике, пещерной русофобии, прославления нацизма и фашизма, ничего не будет меняться. Рейтинг премьер-министра Литвы крайне низок - около 3 %, но никого это вообще не интересует по одной простой причине: надо говорить, что литовский электорат сам по себе пассивен, он видит, что вне зависимости от смены их лидеров, кого бы им ни предлагали, реальное улучшение жизни простых граждан Литовской Республики не происходит".

Инга Ругинене news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d87a73e4-d0a0-4901-87a6-4421237ca164/conversions/4de5e985-0064-4095-bfcc-2094b1f24024-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d87a73e4-d0a0-4901-87a6-4421237ca164/conversions/4de5e985-0064-4095-bfcc-2094b1f24024-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d87a73e4-d0a0-4901-87a6-4421237ca164/conversions/4de5e985-0064-4095-bfcc-2094b1f24024-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d87a73e4-d0a0-4901-87a6-4421237ca164/conversions/4de5e985-0064-4095-bfcc-2094b1f24024-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кто на новенького? Перестановка стульев на тонущем корабле

Синкявичюс же ранее высказывался вполне разумно для литовского политика: мол, давайте посмотрим, как санкции реально повлияли на Беларусь, и, возможно, стоит подумать о диалоге, если США инициируют. Экономика, удобрения, транзит - второстепенно, главное - безопасность. Но в переводе с дипломатического это звучит так: "Если заокеанские боссы разрешат - калий поедет через литовские порты, а не мимо".

Недавно Литва обнаружила новую угрозу национальной безопасности. Нет, не российские танки и не белорусские диверсанты. Немецкая компания поставляет одинаковые товары в Duty Free Литвы, Беларуси и России. Это, по версии вильнюсских стратегов, подрывает устои государства. Как это можно объяснить вменяемому человеку? Зашли в Duty Free, продукцию продегустировали - и новая угроза родилась. Литва снова в опасности. Или вот еще: Литва вскрывает идущие транзитом в Калининград российские вагоны.

Литва в очередной раз вошла в политическую турбулентность. Правительство Ругинене пало, но если сценарий один и тот же (у власти снова окажутся русофобы), то впереди - снова бесконечные скандалы, снова утечки данных и паранойя. И перестановка окажется не сменой курса, а всего лишь сменой лиц в старом спектакле.

Перестановка - способ показать реакцию на критику? Или просто "перетряска" ширмы, за которой ничего не меняется? Пока литовская политика строится на том, чтобы лаять громче всех в стае, народ будет нищать, а калий - искать другие пути.