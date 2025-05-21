Первые роботакси появятся в Остине уже в июне, заявил Маск

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Глава компании Tesla Илон Маск рассказал, что полностью беспилотные такси появятся на улицах города Остина в штате Техас уже в июне, сообщает ТАСС.

По его словам, вначале будут запущены только 10 такси и в случае успеха автопарк расширится до тысяч автомобилей.

"Для нас разумно начать с небольшого количества, убедиться, что все идет хорошо, а затем масштабировать проект", - сказал Маск в интервью телеканалу CNBC, добавив, что после дебюта в Остине роботакси планируется запустить в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в штате Калифорния.

Он отметил, что компания ограничит зону, где смогут ездить беспилотные автомобили, и в них не будет водителя, обеспечивающего безопасность. Однако сотрудники Tesla будут удаленно контролировать управление машинами.

"Мы будем очень внимательно следить за тем, что делают автомобили, и по мере роста доверия этого будет требоваться все меньше", - подчеркнул предприниматель.

По его словам, беспилотные технологии Tesla в первую очередь основываются на системе камер и компьютерного зрения, искусственном интеллекте, а не на датчиках, таких как лидар и радар.