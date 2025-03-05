3.60 BYN
3.24 BYN
3.40 BYN
Песков назвал лучший город для переговоров России, США и Украины
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047e13de-136a-41f0-91b6-9651b97b03f9/conversions/0018f5f5-5694-4f27-b6fa-a6b633f08b2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047e13de-136a-41f0-91b6-9651b97b03f9/conversions/0018f5f5-5694-4f27-b6fa-a6b633f08b2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047e13de-136a-41f0-91b6-9651b97b03f9/conversions/0018f5f5-5694-4f27-b6fa-a6b633f08b2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047e13de-136a-41f0-91b6-9651b97b03f9/conversions/0018f5f5-5694-4f27-b6fa-a6b633f08b2b-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by"Минск - это главный наш союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров", - отметил представитель Кремля
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047e13de-136a-41f0-91b6-9651b97b03f9/0018f5f5-5694-4f27-b6fa-a6b633f08b2b.jpg2025-03-05T11:15:05.000000Z00
Беларусь - лучшая локация для переговоров России, США и Украины. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналиста, возможен ли вариант с проведением переговоров в Беларуси.
"Минск - это главный наш союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров", - отметил представитель Кремля.
Также пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Владимир Путин готов обсудить с Александром Лукашенко сотрудничество по редкоземельным металлам.