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Песков назвал лучший город для переговоров России, США и Украины

Беларусь - лучшая локация для переговоров России, США и Украины. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналиста, возможен ли вариант с проведением переговоров в Беларуси.

"Минск - это главный наш союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров", - отметил представитель Кремля.

Также пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Владимир Путин готов обсудить с Александром Лукашенко сотрудничество по редкоземельным металлам.

Дмитрий ПесковУкраинаСШАБеларусьпереговорыРоссия