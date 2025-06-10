Песков заявил, что тела военнослужащих ВСУ уже несколько дней находятся на границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители России уже несколько дней находятся на российско-украинской границе с целью передать тела военнослужащих ВСУ, приводит его слова sputnik.by.

По его словам, пока нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина. Сейчас проходит сопоставление цифр.

"Осуществляется контакт. Идет составление цифр. Но как только будет окончательное понимание, тогда мы надеемся, что состоится этот обмен", - сказал Песков.

Как сообщал помощник президента России Владимир Мединский, Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине тел, а также обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными.

7 июня первую партию из 1 212 тел украинских военных доставили в рефрижераторах на место проведения обмена. Все они были идентифицированы как военнослужащие ВСУ. Также украинской стороне был передан список 640 военнопленных, чтобы начать обмен.

Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.

Всего Россия сообщала о намерении вернуть более шести тысяч тел, найденных в зоне спецоперации. Специальные три репатриационные поезда, в каждом из которых находится по 1,2 тыс. тел украинских военнослужащих, отправились 8 июня.