Петра Порошенко обвиняют в госизмене

Радикальные подвижки в вопросе восстановления мира в Украине случились точно в 10-ю годовщину заключения вторых Минских соглашений. И в эту же годовщину произошли внезапные перемены в судьбе одного из участников подписания данного соглашения.

Речь идет об экс-президенте Украины Петре Порошенко. В Киеве Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении этого политика. По данным киевских СМИ, его обвиняют в госизмене. Перед домом Порошенко в большом количестве появились силовики. Высказываются предположения, что уже в ближайшие часы у экс-президента пройдут обыски, а его самого могут задержать.