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Пиневич: Любой фактор взаимодействия должен быть взаимовыгодным
Азербайджан - страна, которая развивается по всем спектрам. Для Беларуси эта страна является интересной площадкой взаимодействия.
О перспективах экономического и культурного взаимодействия Беларуси и Азербайджана, о планах взаимодействия и планах по укреплению связей от спорта и туризма до совместных бизнес-проектов рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич в "Актуальном интервью".
"Азербайджан страна, которая развивается по всем спектрам, она, безусловно, имеет свои особенности. Огромное внимание обращается направлению финансовых ресурсов в сектор образования, социальной сферы, спорта. За время моего пребывания здесь уже было несколько соревнований, в которых наши игроки, пусть под нейтральным флагом, занимали первые места. Азербайджан сейчас для нас очень интересная площадка взаимодействия спорта, по всем видам спорта. Инфраструктура создается, инфраструктура уже создана", - сказал Дмитрий Пиневич.
Посол подчеркнул, что любой фактор взаимодействия должен быть взаимовыгодным. Президент Беларуси Александр Лукашенко, производя назначение Дмитрия Пиневича, отметил, что нужно развивать взаимодействие в области биотехнологий, информационных технологий. "Я думаю, что мы постараемся найти партнеров на взаимовыгодных условиях. Это должен быть совместный бизнес, так как он носит долгосрочный характер. И более того, совместный бизнес должен быть и на территории Беларуси, и на территории Азербайджана", - отметил Дмитрий Пиневич.