Пиневич: Любой фактор взаимодействия должен быть взаимовыгодным

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Азербайджан - страна, которая развивается по всем спектрам. Для Беларуси эта страна является интересной площадкой взаимодействия.

О перспективах экономического и культурного взаимодействия Беларуси и Азербайджана, о планах взаимодействия и планах по укреплению связей от спорта и туризма до совместных бизнес-проектов рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич в "Актуальном интервью".

"Азербайджан страна, которая развивается по всем спектрам, она, безусловно, имеет свои особенности. Огромное внимание обращается направлению финансовых ресурсов в сектор образования, социальной сферы, спорта. За время моего пребывания здесь уже было несколько соревнований, в которых наши игроки, пусть под нейтральным флагом, занимали первые места. Азербайджан сейчас для нас очень интересная площадка взаимодействия спорта, по всем видам спорта. Инфраструктура создается, инфраструктура уже создана", - сказал Дмитрий Пиневич.