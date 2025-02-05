План Трампа по прекращению конфликта в Украине представят в ближайшие дни

Мирный план по Украине будет представлен Вашингтоном на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Чуть ранее, 12 февраля, представитель президента США Дональда Трампа соберет министров иностранных дел самых влиятельных стран Евросоюза, Украины и высших чиновников ЕС для ознакомления с этим мирным планом.

Кое-какие положения уже утекли в прессу: предполагается замораживание боевых действий по актуальной линии соприкосновения войск, при этом украинское членство в НАТО снимается с повестки дня надолго, если не навсегда.

Впрочем, соглашение все еще активно обсуждается. Тот факт, что Вашингтон ведет консультации с Москвой, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.