По итогам заседания в формате "Рамштайн" помощи для Киева нашлось немного

По итогам онлайн-встречи группы "Рамштайн" Киев получит от Германии 200 тысяч снарядов для артиллерийской установки "Гепард". Правда, речь идет о мелком калибре, который на фронте сейчас практически бесполезен.

Канада выделила 20 млн долларов на обслуживание танков. Сумма не велика, а денег на ремонт явно потребуется много, Австралия недавно отгрузила в адрес ВСУ 49 танков "Абрамс", однако все они с консервации, а большая часть неисправна и пойдет на разборку.