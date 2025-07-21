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По итогам заседания в формате "Рамштайн" помощи для Киева нашлось немного
По итогам онлайн-встречи группы "Рамштайн" Киев получит от Германии 200 тысяч снарядов для артиллерийской установки "Гепард". Правда, речь идет о мелком калибре, который на фронте сейчас практически бесполезен.
Канада выделила 20 млн долларов на обслуживание танков. Сумма не велика, а денег на ремонт явно потребуется много, Австралия недавно отгрузила в адрес ВСУ 49 танков "Абрамс", однако все они с консервации, а большая часть неисправна и пойдет на разборку.
В общем участники "Рамштайна" явно выжидают, что и как скажут в Вашингтоне. Именно там сейчас решается вопрос о дальнейшем вооружении Украины. Но Трамп пока хранит интригующее молчание. Даже с комплексами "Пэтриот" сохраняется полная неопределенность: Германия ведет переговоры о закупке 5 единиц, но нашлось пока только две, да и эти комплексы владельцы продавать не спешат.