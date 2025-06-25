По меньшей мере 10 человек погибли из-за стрельбы в мексиканском Ирапуато

По меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате стрельбы в жилом доме в мексиканском городе Ирапуато (штат Гуанахуато). Об этом сообщает iz.ru, ссылаясь на Reuters и министерство общественной безопасности муниципалитета.

"По предварительным данным, 10 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате попадания огнестрельного оружия", - отмечает агентство.

Местные власти на странице ведомства в соцсети X осудили происшествие в доме на улице Бустаманте в районе Баррио-Нуэво и выразили солидарность жертвам и их семьям, пострадавшим от "трусливого акта".