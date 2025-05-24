По стамбульским договоренностям Россия вернула из плена 307 военных

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307 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории благодаря российско-украинским договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле. Взамен украинская сторона получила 307 своих военных, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Обмен произошел 24 мая. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Для прохождения лечения и реабилитации они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России.

Это второй этап масштабного обмена, инициированного российской стороной, и он будет продолжен.