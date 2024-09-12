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Победители второго этапа "Молодые таланты Беларуси" выступят с симфоническим оркестром БТ
Накануне стартовал второй этап ХІІІ Республиканского радиоконкурса. Пространство студии Дома радио, где записывали эталонный дубль гимна, отдали "народникам".
Полсотни учащихся музыкальных школ и колледжей получили право звучать перед жюри. Во главе с народным артистом Беларуси, композитором Леонидом Захлевным. Лучшие пройдут в следующий тур - на время станут солистами Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.
Победителей объявят в середине ноября
Впереди соревнования в номинациях "Наследие" и "Эстрадный вокал". Имена победителей назовут на гала-концерте 15 ноября.
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