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Победители второго этапа "Молодые таланты Беларуси" выступят с симфоническим оркестром БТ

Накануне стартовал второй этап ХІІІ Республиканского радиоконкурса. Пространство студии Дома радио, где записывали эталонный дубль гимна, отдали "народникам".

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Полсотни учащихся музыкальных школ и колледжей получили право звучать перед жюри. Во главе с народным артистом Беларуси, композитором Леонидом Захлевным. Лучшие пройдут в следующий тур - на время станут солистами Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

Победителей объявят в середине ноября

Впереди соревнования в номинациях "Наследие" и "Эстрадный вокал". Имена победителей назовут на гала-концерте 15 ноября.

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