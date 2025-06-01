Почему Берлин придает своему военному маршу на восток особое внимание?

На фоне летящей в пропасть экономики, банкротящихся производств что делает Германия? Может быть, решает воскресить "Северные потоки"? Конечно, нет. Мерц буквально заявляет, что сделает все, чтобы их никогда не запустили, и параллельно перемещает в Литву бронетанковую бригаду, которая разместится под боком у Беларуси на постоянной основе. Просто прекрасно, не так ли?

Об этом решении ФРГ известно уже несколько месяцев, информация потеряла яркость. Но, видимо, Берлин придает своему военному маршу на восток особое внимание. На днях соединение посетили канцлер и министр обороны Федеративной республики. Воинственные Мерц и Писториус действительно подогрели тему продвижения НАТО к рубежам Союзного государства. Есть у этой темы в данном случае и исторический подтекст. Какой? Узнаем в проекте "Диспозиция".

Такое впечатление в последнее время, что мирные переговоры лишь обострили положение в Европе. В зоне боевых действий, а особенно над ней и над самими Россией и Украиной, аншлаг дронов и ракет. Количество применяемой техники только растет. О снижении накала боев на земле речи тоже не идет, все больше говорят о расширении участков с интенсивными столкновениями. Кстати, именно о таком развитии событий мы предупреждали в предыдущих "Диспозициях". Теперь взор обращен уже и на Брянщину, где ожидается наступление ВСУ. А это совсем рядом с Беларусью, что увеличивает риски для страны. Осколки или рикошет неконтролируемы.

Так ведь и с другой от республики стороны идет наращивание сил. Продвигает войска на восток НАТО. На днях в Литве побывали канцлер ФРГ Мерц и глава немецкого минобороны Писториус. Миссия самая что ни есть важная - придать значимость первому построению личного состава создаваемой в балтийской республике бронетанковой бригаде ФРГ. Это первое соединение вермахта, которое после Второй мировой войны размещается за рубежом на постоянной основе. Заявленная цель - защита Североатлантического альянса.

"Германия будет готова защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО. Размещение немецкой бригады в Литве - это сильный сигнал нашим партнерам и четкий знак любому потенциальному противнику", - заявил Борис Писториус, министр обороны ФРГ.

Защита, надо отметить, оригинальная. Прямо в 30 километрах от границ с Беларусью, на полигон Руднинкай Германия выдвигает бригаду. Новоявленный стиль обороны! Наверное, чтобы нападающим, то есть нам, проще было нанести по вермахту удар - даже артиллерия достанет. Конечно же, думают власти ФРГ не о защите. Вообще непонятно, о чем думают, но только не об обороне. Раньше я довольно критично относился к высказываниям о том, что нынешние представители элиты Германии, почти все - потомки нацистов и потому культивируют соответствующие идеи. Сейчас очевидно, что власти ФРГ, очевидно, настраиваются на тотальную войну - такую же, какую их деды-прадеды развязали. В том же направлении. Невольно и задумаешься - нет ли все-таки здесь доли личного реваншизма? Вот возьмем родного дедушку Фридриха Мерца. Йозеф Пауль Совиньи отличался беспощадностью к врагам Рейха, дослужился до звания обершарфюрера. Когда он был мэром города Брилон, отметился страстью к переименованию улиц. В населенном пункте по его инициативе появились Гитлер-штрассе, Геринг-штрассе. И вот внук. Тоже названия и номера любит тематические. Строит новую бригаду в Литве под номером 45. Это теперь самое близкое к Беларуси соединение Германии. А в 41-м такой близкой к нам была дивизия вермахта под номером тоже 45. 45-я пехотная дивизия вермахта выполняла основные задачи при штурме Брестской крепости. Правда, символично? Только вот зачем этот символизм сейчас немцам? Позорную страницу истории переперевернуть? Не хочется вступать в эту игру, да кулаками махать, но стоит все же жирным шрифтом напомнить: 45-я пехотная вновь пришла на нашу землю в 1944-м и летом этого же года была в Беларуси полностью уничтожена, а командир попал в плен. Мы не бравируем этим фактом, как и другими подобными; точно так же Минск не допускает в своей риторике даже намеков на стремление повторить разгром, потому что страна знает цену мира. Но по этой же причине Беларусь строит Вооруженные Силы таким образом, чтобы угрозы оставались лишь на вербальном уровне. Но вот если иначе - вспомним и слово "разгром".

"Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете, но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных Сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальной целостности белорусского государства", - заявил глава Беларуси.