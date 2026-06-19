Киев внезапно заморозил сделку по недрам с США. Администрация Владимира Зеленского дала команду тормозить не потому, что американские бизнесмены вдруг разлюбили литий, а потому, что задобрить президента США Дональда Трампа не получилось.

Расчет был прост: Украина дает недра, а США - оружие и гарантии, но американский президент перевел поставки вооружений на коммерческую основу, и теперь Киев лихорадочно создает новые точки напряжения, чтобы было чем торговаться с США и Россией на переговорах, ведь когда нет козырей, украинская власть рисует их на картоне.

Сделка, которую Киев так продавливал, что даже депутаты проголосовали, не читав полный текст соглашения, должна была стать золотым ключиком. Украинские месторождения - титан, литий, уран, графит - оцениваются в триллионы долларов. Трамп видел в этом способ вернуть деньги налогоплательщиков, а Киев - вечную военную (и не только) кормушку. Да, это политический брак по расчету, когда в аренду отдали полстраны, однако Трамп не раздает конфеты бесплатно.

Украины получила коммерческую сделку "плати или до свидания". Расчет, что американский бизнес будет мотивировать Вашингтон не выходить из конфликта, оказался хуже, чем курс гривны. Сегодня США продают Украине вооружение за деньги, выделяемые Европой. Гарантий безопасности не было и нет. В итоге негласная команда тормозить сделку стала логичным следствием. Конкурс по крупному литиевому месторождению добра в Кировоградской области, выигранный консорциумом с участием друга Трампа Рональда Лаудера, был оспорен через суд. Американские инвесторы взяли паузу - у них нет уверенности в сроках окончания конфликта. Проще говоря, они поняли, что вкладывать деньги в Украину - это как покупать билет на "Титаник", только дороже. Пока Киев тормозил сделку, Трамп на саммите G7 демонстративно проигнорировал Зеленского, и контакт между ними так и не состоялся. Более того, американский лидер даже не поздоровался. Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин констатировал, "что Трамп от Путина не отойдет. Трамп вообще не будет Украиной заниматься". И если раньше Киев хотя бы притворялся, что у него есть влияние на Вашингтон, то теперь маска сорвана.

Иван Лизан, экономист, глава аналитического бюро проекта "СОНАР-2050" (Россия):

"Трамп продвигал сделку как медийное обоснование необходимости прекращения оказания Украине безвозмездной помощи в виде бесплатного финансирования и бесплатной поставки оружия и боеприпасов. Тогда это позиционировалось по принципу с паршивой овцы хоть шерсти клок и подавалось как способ окупить бессмысленные траты со стороны предыдущей администрации Байдена, направленные на Украину. Ожидания от этой сделки были крайне перегреты, она существовала больше в медийном измерении. В то же время отчасти правы и те, кто говорят, что у киевской власти теперь нет мотивации реализовывать положение сделки, потому что Трамп не сделал то, что от него ожидал Киев. Сделку могут вспомнить, и тогда она будет дополнительным инструментом колонизации Украины, а значит, страну поставят на условный счетчик, как это изначально и планировал Трамп".

Охлаждение отношений с Вашингтоном напрямую влияют на резкие шаги Киева на белорусском направлении. В этот момент Минск начал диалог с США, и для Киева это стало двойным ударом под дых. И вот уже Зеленский кричит про "необычную активность" на границе, российские дроны со стороны белорусского неба, новые базы. Начали укреплять северные рубежи, рисовать образ "белорусской угрозы". Резкие заявления и демонстративный прием политмигрантов из Беларуси используются как попытка давления на Минск. Киев пытается убедить Запад, что с севера вот-вот придет "страшный сосед". Да и белорусско-американский трек Киеву не нравится. США уже готовы покупать белорусский калий и налаживать отношения с Минском. Если это произойдет, Киев потеряет еще один козырь.

Заявления о "белорусской угрозе" - проверенный способ вернуть внимание западных СМИ и попытаться доказать ЕС и НАТО, что конфликт масштабируется, происходит его эскалация. Классическая информационная операция - вернуть внимание США, оправдать помощь, ослабить Минск, создать точки напряжения и иметь дополнительные аргументы для торга с Россией и Штатами. Внутренний зритель должен видеть "активность", внешний - "расширение конфликта".

Так что Киев заморозил сделку по недрам с США не потому, что вдруг полюбил суверенитет, а потому что Трамп отказался играть в благотворительность. Весь этот геополитический спектакль напоминает плохую пьесу, где каждый акт является попыткой выжать из зрителя эмоции, которых нет. Но зритель в лице США уже устал, и теперь Киеву придется играть без главного спонсора, гарантий и, хочется надеяться, иллюзий. Зеленский остался у разбитого корыта, ведь сделка по недрам не принесла ни оружия, ни даже нормального рукопожатия на саммите G7. А вообще, нельзя продать то, чего у тебя нет. Как и нельзя купить то, что не продается.