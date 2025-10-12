Почему управленческий кризис во Франции мешает поиску денег на растущий госдолг

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в "Актуальном интервью" прокомментировал сложную ситуацию во Франции, где правительство сталкивается с ростом госдолга, протестами населения и разногласиями в парламенте по вопросам бюджета.

Экономические трудности и урезание социальных выплат вызывают недовольство французов, традиционно поддерживающих социальное государство.

Анатолий Бояшов:

"На внутренние дела во Франции денег хватает. Другой момент, что им нужно обслуживать растущий госдолг. То есть это значит, нужно иностранным инвесторам, грубо говоря, платить каждый год деньги. Сейчас во французском правительстве понимают, что в 2026 году платить будет нечем, придется откуда-то брать эти средства".

Он указал на планы правительства Эммануэля Макрона: "Пока здесь Макрон и его представители в правительстве, которых парламент не поддерживает, они предлагают эти деньги брать у населения. Предлагают урезать социальные выплаты. Они отказались от индексации социальных выплат, от индексации пенсий. Они повысили пенсионный возраст. Они урезают госслужащих, урезают траты на бюрократический аппарат".

"Все это у населения не находит поддержку, - подчеркнул аналитик. - Население Франции, вообще такое общество, которое сильно позициями, близкими к социальному государству, к социалистическому, не побоюсь этого слова, пути развития. И позиции левых традиционно всегда были сильны во Франции. Это показывают те протесты, которые профсоюзы очень успешно проводят, они выводят людей на улицу, которые недовольны урезанием социальных выплат, пенсий, повышением пенсионного возраста".

За эти годы Макрону удавалось всегда эти протесты переживать. То есть Франция привыкла жить с этими протестами, что на самом деле доказывает относительную политическую устойчивость действующего государства. Анатолий Бояшов

Однако текущая ситуация осложняется разногласиями в парламенте: "Другой момент, что сейчас элиты Франции не могут договориться по бюджету: откуда взять деньги на то, чтобы покрыть расходы? Из-за того, что в парламенте находятся три равноправные силы, причем у них взаимоисключающие предложения", - обозначил аналитик БИСИ.

В прошлом Франция справлялась с подобными кризисами через технический бюджет: "Как раньше было, просто принимается тот же самый бюджет на следующий год, технический бюджет. Предлагается какой-то технический премьер-министр, устраивающий все стороны, принимается технический бюджет, который копирует просто бюджет прошлого года".

Анатолий Бояшов выразил сомнения в эффективности этого подхода в этот раз: "Достаточно ли будет этого в этом году? Ну, вопрос неоднозначный. Раньше с этим Франция справлялась за счет роста выплат иностранным инвесторам. Но сейчас сможет ли справиться? Все равно придется деньги откуда-то брать. То есть, населению это не понравится".