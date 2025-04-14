Почему в Югославии пели песни во время бомбардировки, и что Лукашенко делал под натовскими бомбами

Когда-то непокорная Сербия с гордо поднятой головой, православными храмами, богатой историей и народом с золотыми сердцами сильно не нравилась Западу. И говорить о своей ненависти враги смогли только на языке бомб и снарядов.

Бранков мост в центре Белграда стал известен всему миру, когда самолеты НАТО летели туда в ночи, чтобы бомбить его. А на мосту стояли люди и держали в руках таблички с надписью "Цель". Они хотели показать всему миру бесчеловечность бомбардировок в гуманитарных целях. И они выстояли - 35 219 боевых вылетов, 78 ночей.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce0e0ac5-8b0e-4b44-b667-841fedc4c682/conversions/b42c4167-f7ed-4ed2-aa28-ef8c1fe82906-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce0e0ac5-8b0e-4b44-b667-841fedc4c682/conversions/b42c4167-f7ed-4ed2-aa28-ef8c1fe82906-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce0e0ac5-8b0e-4b44-b667-841fedc4c682/conversions/b42c4167-f7ed-4ed2-aa28-ef8c1fe82906-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce0e0ac5-8b0e-4b44-b667-841fedc4c682/conversions/b42c4167-f7ed-4ed2-aa28-ef8c1fe82906-xl-___webp_1920.webp 1920w

Славенко Терзич, экс-посол Сербии в России, дипломат, историк:

"Все это было ужасное, варварское преступление. Европа, Запад, так называемый демократичный свободный Запад, показал свое настоящее лицо".

"Это были очень страшные моменты для целых семей, когда видишь свою мать, отца, брата в панике. Особенно женщины были в панике. Они бежали укрываться в убежище", - поделился председатель консервативного движения "Наши" (Сербия) Иван Иванович.

24 марта 1999 года Североатлантический альянс начинает бомбить Югославию. Без санкций Совета Безопасности ООН, под предлогом защиты национального меньшинства. По сути, это акт агрессии против суверенной страны. Ни о каком международном праве не идет и речи.

"Первое, что я запомнил, это первый удар. Все горело в Белграде, люди не могли поверить, - рассказал Славенко Терзич. - Бомбили всегда, и особенно ночью в 3-4 часа, когда люди спят. Почти каждую ночь из самолета НАТО бросали листовки, миллионы листовок. Я собирал и читал как историк, мне было интересно. Честно говоря, я думал, НАТО это такая серьезная организация, но такая глупая, такая неграмотная. "Мы приглашаем вас встать против Милошевича" - и это написано было на плохом, не сербском, хорватском языке".

Славенко Терзич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1d307ae-d20a-45b2-9a59-2b1cf1b6e69c/conversions/4ab5c260-5dc5-4b91-8f75-45ffbf8eea08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1d307ae-d20a-45b2-9a59-2b1cf1b6e69c/conversions/4ab5c260-5dc5-4b91-8f75-45ffbf8eea08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1d307ae-d20a-45b2-9a59-2b1cf1b6e69c/conversions/4ab5c260-5dc5-4b91-8f75-45ffbf8eea08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1d307ae-d20a-45b2-9a59-2b1cf1b6e69c/conversions/4ab5c260-5dc5-4b91-8f75-45ffbf8eea08-xl-___webp_1920.webp 1920w

Люди, пережившие бомбардировки НАТО, потеряли многое, а главное - свою большую, единую Родину. Они здесь и сейчас готовы говорить об этом, чтобы мы помнили. И чтобы они, те, кто принимал решения, сидел за штурвалом, принуждал к миру с помощью ядерной плетки, помнили тоже.

"Надо было показать Европе, кто босс, поэтому бомбили", - высказал свое мнение сербский режиссер Эмир Кустурица.

Президент Милошевич, по его словам, не сдал независимость и суверенитет. "Европа растеряла свой суверенитет. Везде рынок Джеффа Безоса, - сказал известный кинодеятель. - Он не платит налоги никому. У него огромные деньги. Милошевич не дал, чтобы Безосы были боссами в Сербии".

Лука Кастратович, генерал (Сербия):

"Американцы были в ярости. Они планировали покорить нас за 3-7 дней, а не сумели за 78. И им не дает покоя, что маленькая страна в одиночку в окружении сопротивлялась им и осталась непокоренной. Мы - пример для малых народов, свидетельствующий о том, что народ, который борется за свободу, невозможно победить".

Народ, который пел песни под бомбами и танцевал под звуки воздушной тревоги.

Ивана Жигон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3243ceb7-0b7b-4830-b519-7b1e3e650367/conversions/0f9f6e3f-a2d1-4bb7-b024-3ff2de6ac72a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3243ceb7-0b7b-4830-b519-7b1e3e650367/conversions/0f9f6e3f-a2d1-4bb7-b024-3ff2de6ac72a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3243ceb7-0b7b-4830-b519-7b1e3e650367/conversions/0f9f6e3f-a2d1-4bb7-b024-3ff2de6ac72a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3243ceb7-0b7b-4830-b519-7b1e3e650367/conversions/0f9f6e3f-a2d1-4bb7-b024-3ff2de6ac72a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я первый раз познакомилась с моим народом именно здесь, на этом мосту (Бранков мост - прим. ред.). Я пришла туда, и, когда читала, началась воздушная тревога. И у меня возникла потребность бежать. Я на сцене, прожекторы направлены на меня, а публика вообще не шевелится, будто не слышит эту тревогу, - поделилась актриса, режиссер, лауреат спецпремии Президента Беларуси Ивана Жигон. - Я смотрю на свой народ и говорю: "Боже мой, насколько они лучше меня". И рождается какая-то сила, я начинаю говорить это еще более искренне. И я с тех пор не та девушка, которая в том моменте была. Этот момент и эта бомбежка меня направили по другому пути".

С того дня всю силу своего таланта Ивана Жигон направила на то, чтобы раскрывать истину, ставить спектакли.

Сербы выстояли, остались непокоренными. И совершили невозможное - 27 марта 1999 года был сбит американский самолет-невидимка F-117. Этот случай вошел в историю. Это единственная боевая потеря бомбардировщиков данного типа и разрушенная легенда о неуязвимой стелс-технологии.

Самолет-невидимка F-117 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75d10ae3-3723-4339-a2d1-13e2418672ec/conversions/4d32d41f-0856-46bb-ac0a-6c5db214dff5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75d10ae3-3723-4339-a2d1-13e2418672ec/conversions/4d32d41f-0856-46bb-ac0a-6c5db214dff5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75d10ae3-3723-4339-a2d1-13e2418672ec/conversions/4d32d41f-0856-46bb-ac0a-6c5db214dff5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75d10ae3-3723-4339-a2d1-13e2418672ec/conversions/4d32d41f-0856-46bb-ac0a-6c5db214dff5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Ракетный комплекс С-125М "Нева-М" - мы использовали его и с ним сбили этот самолет, который, как говорили, нельзя увидеть по радару", - обозначил полковник Золтан Дани.

Лука Кастратович:

"В этой агрессии, в одиночестве, в окружении, светлым моментом был братский народ Беларуси и особенно Президент Лукашенко, который под бомбами, когда в небе были американские самолеты, прилетел, чтобы поддержать нашего Президента Милошевича и борьбу против НАТО. Это невозможно забыть".

Ивана Жигон отметила высокую значимость визита Александра Лукашенко в те дни: "Это было событие, как будто мы победили".

Лидер нашей страны - гарант нашей независимости и Конституции полетел по закрытому небу под "добрые" советы и предостережения НАТО. Гарантий безопасности не было абсолютно. И тогда все мы, миллионы белорусских людей, верили в этот перелет, и в эти встречи, и в этих людей. Верили своему Президенту. Как верим безоговорочно и сегодня. Александр Лукашенко прилетел в Белград, чтобы хоть на несколько миллиметров приблизиться к миру.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bffc1244-8904-416f-bcc9-1f7add544fb2/conversions/9260907d-eccb-42bd-a699-c61a0f02649b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bffc1244-8904-416f-bcc9-1f7add544fb2/conversions/9260907d-eccb-42bd-a699-c61a0f02649b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bffc1244-8904-416f-bcc9-1f7add544fb2/conversions/9260907d-eccb-42bd-a699-c61a0f02649b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bffc1244-8904-416f-bcc9-1f7add544fb2/conversions/9260907d-eccb-42bd-a699-c61a0f02649b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мой визит в Югославию в это тяжелое время может, ну, хоть на какие-то миллиметры, хоть немного приблизить мирное урегулирование этой проблемы. Александр Лукашенко

Через пару минут после приземления борта номер один зазвучала воздушная тревога. Под нее и на фоне бомбовых ударов авиации прошли 2,5 часа переговоров. Журналисты назвали это "визит под бомбами НАТО".

Тогда миротворческой инициативе Беларуси противостояло множество стран. Можно было почувствовать, каково это - быть одному против многих. Но уже тогда ни нашего Президента, ни белорусов это нисколько не смущало. Александр Лукашенко навещал раненых в госпитале, общался с жителями Белграда, прошел по улицам, которые подвергались авианалетам.

"Для нас было очень большой гордостью, что он был с нами тут", - заметил Золтан Дани.

Белорусский лидер прилетел туда 14 апреля 1999 года. А 28 числа того же месяца в 6 утра из Минска в Белград вышла 31 машина с гуманитарной помощью - 500 т груза. И несколько дней спустя послание дружбы в целости доставили в город, который с воем раздирали натовские бомбы. И это сегодня не забыли даже те, кто уже не помнит, как выглядели те улицы до войны.

Мы постоянно говорили: развал Югославии - это только начало, все это подготовка большого похода с Запада на Восток. И мы сейчас, к сожалению, видим все это перед нашими глазами. Славенко Терзич

"Его визит был также связан с нашей инициативой войти в Союз России и Беларуси. 12 апреля обе палаты союзного парламента Союзной Республики Югославии приняли решение о вхождении Сербии в Союз России и Беларуси, а два дня спустя Лукашенко приехал в Белград, - констатировал посол МИД Сербии, бывший помощник Президента Сербии Слободана Милошевича Владимир Кршлянин.

Владимир Кршлянин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64e73c37-11f7-4635-b28e-08308e8e37f7/conversions/0cc1b4ca-0308-4820-9884-9344cb137e67-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64e73c37-11f7-4635-b28e-08308e8e37f7/conversions/0cc1b4ca-0308-4820-9884-9344cb137e67-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64e73c37-11f7-4635-b28e-08308e8e37f7/conversions/0cc1b4ca-0308-4820-9884-9344cb137e67-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64e73c37-11f7-4635-b28e-08308e8e37f7/conversions/0cc1b4ca-0308-4820-9884-9344cb137e67-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он также добавил: "Мы в этой нашей инициативе, это теперь известно историкам больше, чем широкой общественности, имели поддержку Беларуси, имели поддержку многих в России, но, к сожалению, не заручились поддержкой Ельцина. И поэтому эта инициатива не была реализована при Милошевиче, который оставался еще 1,5 года у власти. А после этого новые западники-марионетки вообще не хотели думать об этом".

"Нам был ясен план борьбы Запада против Востока. Они развалили Советский Союз, Югославию, объединили Германию именно для того, чтобы использовать это как предпоследнюю фазу для нападения на Россию, чтобы ослабить ее экономику, промышленность, армию, вооруженные силы, а последняя фаза - Китай", - обозначил Лука Кастратович.

За 2,5 месяца на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 т обедненного урана. Позже страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе. За первые 10 лет с момента бомбардировок заболели раком около 30 тыс. человек. Из них от 10 до 18 тыс. умерли.

Даница Груичич, министр здравоохранения Сербии (2022-2024 гг.):

"Есть статистическая закономерность. Это значит, что-то случилось, что дало такой рост. И смертельность росла. Лекарств больше, терапия гораздо лучше, чем была, а смертельность растет".