Почему женщина-хирург решила окончить курсы штурмовиков и отправиться в зону СВО

В школе БПЛА СПН "Ахмат", занимающейся подготовкой специалистов из разных подразделений ВС Российской Федерации и проводящей курсы по применению FPV-дронов и дронов-разведчиков, учится женщина-хирург.

Она окончила курсы подготовки штурмовиков, и сейчас обучается управлению БПЛА. Какой путь прошла курсантка, почему оказалась в рядах обучающихся школы "Ахмат", что ее замотивировало идти именно туда - об этом она рассказала в проекте "Война и мир".

Девушка окончила университет в Смоленске, а после просто пришла в военкомат и сказала, что хочет служить. И буквально через месяц ее отправили на войну. На данный момент она находится там уже два года, а начинала работать обычным врачом-терапевтом, позже ей предложили оперировать.

Курсантка:

"Я согласилась, и меня отправили ближе к линии фронта. По воле Божьей есть и практика, и наработка - теперь оперирую, а до этого ходила за более высококвалифицированными врачами, нарабатывала хирургический опыт. Два года проработала в хирургии, а потом поняла, что нужно идти развиваться дальше, поэтому решила попробовать себя среди штурмовиков, в спецназе".

Она призналась, что для нее это является своеобразной закалкой характера. Она занималась на полигоне, ведь никто не знает, что может произойти завтра: "Может, меня отправят в штурмовики, а я умею штурмовать, да еще и врачом являюсь", - сказала девушка.