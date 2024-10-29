Почти 70 млн американцев уже проголосовали на выборах президента США

Почти 70 миллионов американцев уже проголосовали на выборах президента США. Об этом сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды. Из них примерно половина - по почте. Большинство проголосовавших - демократы, их больше, чем республиканцев на два с половиной процентных пункта.