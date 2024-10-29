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Почти 70 млн американцев уже проголосовали на выборах президента США
Почти 70 миллионов американцев уже проголосовали на выборах президента США. Об этом сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды. Из них примерно половина - по почте. Большинство проголосовавших - демократы, их больше, чем республиканцев на два с половиной процентных пункта.
Тем временем американские медиагруппы завершают разработку планов по освещению выборов. Газета Financial Times пишет, что СМИ готовы к потоку дезинформации. Телекомпании отправляют "мощные команды репортеров в штаты, где идет острая борьба, чтобы отслеживать подсчет голосов". А телеканал "Си-эн-би-си" сообщает, что рекордное число состоятельных американцев планируют на время покинуть США после выборов. Они опасаются массовых беспорядков.
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