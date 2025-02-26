Почти 9 долларов - Таиланд введет туристический налог для иностранцев

Министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тхиентхонг заявил, что страна введет к концу года туристический сбор с иностранных путешественников в размере 300 бат (8,8 долларов). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету The Nation.

Соравонг объяснил, что иностранцы, прибывающие по воздуху, суше и воде будут платить 300 бат (8,8 долларов), но при этом смогут въезжать несколько раз в течение 30-60 дней. Министр считает, что туристический налог не приведет к снижению числа путешественников.

По его словам, ведомство, которое он возглавляет, работает над привязкой данных туристов к миграционной онлайн-карте прибытия (TDAC) для упрощения сбора налогов, заполнение которой с 1 мая станет обязательным для всех въезжающих в страну путешественников. Власти страны также планируют, что в сумму 300 батов будет включен страховой взнос в размере 60 батов (1,8 долларов), что должно решить проблему медицинского обслуживания туристов, приезжающих в королевство без страховки.