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Под Бийском столкнулись десятки авто

Массовое ДТП произошло в России. Под Бийском столкнулись 29 машин.

По поступающей информации, пострадал один человек. Причиной аварии стали сильный ветер со снегом и плохая видимость. На место выехали сразу несколько машин скорой помощи и спасатели. Спецтехника занимается уборкой участка. Движение временно перекрыто. 

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