3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" экстрадируют в Германию
Автор:Редакция news.by
Суд в Италии постановил экстрадировать подозреваемого в подрыве "Северных потоков" в Германию, где ранее был выдан запрос на его арест. Об этом сообщил Reuters.
Сторона защиты сообщила, что нацелена подавать апелляцию. Предварительно ее будут рассматривать около месяца.
Гражданин Украины Сергей Кузнецов был арестован в августе недалеко от итальянского прибрежного города Римини. Его считают координатором группы дайверов, которая совершила подрывы газопроводов. Сам мужчина отверг свою причастность к инциденту и утверждал, что во время атаки находился на территории Украины. Адвокат Кузнецова сообщил, что никто из посольства Украины до сих пор не связался с его подзащитным.