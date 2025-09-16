Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" экстрадируют в Германию

Суд в Италии постановил экстрадировать подозреваемого в подрыве "Северных потоков" в Германию, где ранее был выдан запрос на его арест. Об этом сообщил Reuters.

Гражданин Украины Сергей Кузнецов был арестован в августе недалеко от итальянского прибрежного города Римини. Его считают координатором группы дайверов, которая совершила подрывы газопроводов. Сам мужчина отверг свою причастность к инциденту и утверждал, что во время атаки находился на территории Украины. Адвокат Кузнецова сообщил, что никто из посольства Украины до сих пор не связался с его подзащитным.