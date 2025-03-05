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Подписи подделаны. Трамп назвал недействительными помилования, подписанные Байденом

Подписи подделаны. Трамп назвал недействительными помилования, подписанные Байденом

Президент США Дональд Трамп утверждает, что помилования бывшего американского лидера Джо Байдена являются "недействительными и не имеющими юридической силы", так как были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом сообщает ТАСС.

"Помилования", которые сонный Джо Байден даровал, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

17 января Байден смягчил приговоры примерно 2,5 тыс. осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Помимо этого, он в упреждающем порядке помиловал ряд лиц, которым Трамп угрожал преследованием, в их числе бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, а также члены специального комитета Палаты представителей Конгресса, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, и сотрудники полиции Капитолия и округа Колумбия, которые давали показания по этому делу.

Джо Байден стал главой государства, отдавшим наибольшее количество распоряжений о помиловании и смягчении наказания в истории Соединенных Штатов.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что бывший президент вызвал гнев Минюста США смягчением приговоров в конце срока. По словам источников издания, стремление Байдена войти в историю в качестве президента, даровавшего больше всего помилований и смягчений приговоров, "привело к бессистемному процессу в Белом доме, который вызвал гнев и смятение в Минюсте". В ведомстве считали, что Байден помиловал "слишком много преступников с жестоким прошлым, которые этого не заслужили".

СШАДжо БайденДональд Трамп