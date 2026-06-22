Politico: Европа готовится к борьбе за энергоносители с Азией

В ЕС наблюдается энергетический кризис. По данным аналитиков, в Европе цены на топливо в мае выросли более чем на 20 %, при этом в ряде стран рост превысил 30 %.

Издание Politico отмечает, что европейские страны должны к декабрю пополнить свои газовые хранилища как минимум на 80 % от их вместимости. Обычно это делается летом, когда спрос и цены ниже. Но в этом году высокие летние цены свели на нет этот стимул, и уровень запасов в странах блока оказался ниже среднего показателя за последние 5 лет.