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Politico: Европа готовится к борьбе за энергоносители с Азией
Автор:Редакция news.by
В ЕС наблюдается энергетический кризис. По данным аналитиков, в Европе цены на топливо в мае выросли более чем на 20 %, при этом в ряде стран рост превысил 30 %.
Издание Politico отмечает, что европейские страны должны к декабрю пополнить свои газовые хранилища как минимум на 80 % от их вместимости. Обычно это делается летом, когда спрос и цены ниже. Но в этом году высокие летние цены свели на нет этот стимул, и уровень запасов в странах блока оказался ниже среднего показателя за последние 5 лет.
Также издание подчеркивает: если рост спроса в Азии совпадет с паническими закупками в Европе в конце лета, это приведет к трансконтинентальной борьбе за поставки энергоносителей.