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Politico: польские пограничники избивают мигрантов и высылают их в Беларусь

Западные СМИ открывают глаза. Politico сообщает: польские пограничники избивают мигрантов и выталкивают их в Беларусь.

По данным издания, сотрудники пограничной службы Польши регулярно применяют насилие к мигрантам, пытающимся пересечь границу с белорусской стороны. Кроме того, стражи часто издеваются над беженцами, оставляя их без одежды и еды в лесу, а также стреляют по ним резиновыми пулями и натравливают на них собак.

Отмечается, что жалобы на польских пограничников в правозащитные организации поступают все чаще. Одна из пострадавших рассказала изданию, что после задержания на границе поляки раздели ее догола, оставив замерзать в снегу, а другую пострадавшую напоили отравленной водой.

беженцыграницамигранты