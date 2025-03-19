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Politico: польские пограничники избивают мигрантов и высылают их в Беларусь
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Западные СМИ открывают глаза. Politico сообщает: польские пограничники избивают мигрантов и выталкивают их в Беларусь.
По данным издания, сотрудники пограничной службы Польши регулярно применяют насилие к мигрантам, пытающимся пересечь границу с белорусской стороны. Кроме того, стражи часто издеваются над беженцами, оставляя их без одежды и еды в лесу, а также стреляют по ним резиновыми пулями и натравливают на них собак.
Отмечается, что жалобы на польских пограничников в правозащитные организации поступают все чаще. Одна из пострадавших рассказала изданию, что после задержания на границе поляки раздели ее догола, оставив замерзать в снегу, а другую пострадавшую напоили отравленной водой.