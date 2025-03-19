Politico: польские пограничники избивают мигрантов и высылают их в Беларусь

По данным издания, сотрудники пограничной службы Польши регулярно применяют насилие к мигрантам, пытающимся пересечь границу с белорусской стороны. Кроме того, стражи часто издеваются над беженцами, оставляя их без одежды и еды в лесу, а также стреляют по ним резиновыми пулями и натравливают на них собак.