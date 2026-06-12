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Politico: Украина попросит еще 20 млрд долларов у своих союзников
Автор:Редакция news.by
Киев снова просит денег. Как сообщает Politico, Украина хочет получить от своих союзников дополнительные 20 млрд долларов.
Уточняется, что запрос на выделение этой суммы будет сделан на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 18 июня.
Часть этих средств может пойти на повышение зарплат украинским военным. Напомним, ранее Зеленский пообещал поднять оклады бойцам ВСУ, однако в госбюджете эти расходы заложены не были, и сейчас у Киева средств на это нет.