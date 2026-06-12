Politico: Украина попросит еще 20 млрд долларов у своих союзников

Уточняется, что запрос на выделение этой суммы будет сделан на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 18 июня.

Часть этих средств может пойти на повышение зарплат украинским военным. Напомним, ранее Зеленский пообещал поднять оклады бойцам ВСУ, однако в госбюджете эти расходы заложены не были, и сейчас у Киева средств на это нет.