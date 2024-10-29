Политолог: Президентские выборы в Молдове - это репетиция перед парламентскими выборами 2025 года

Выборы президента в Молдове - это репетиция перед парламентскими выборами, которые пройдут в 2025 году. Именно тогда будут выбираться те силы, которые реально будут влиять на политическую ситуацию в стране. Таким мнением поделился аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Александр Маркевич в эфире "Первого информационного".

Александр Маркевич:

"Молдова - это все-таки парламентская республика, и роль президента важная, но не определяющая. Через год состоятся парламентские выборы. Сейчас это как бы репетиция парламентских выборов, где будут выбираться те политические силы, те их представители, которые реально будут влиять на политическую жизнь в Молдове".

Эксперт обратил внимание и на то, что и в первом, и во втором туре выборов было видно, что оппозиция не едина, она расколота.