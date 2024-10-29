Политолог рассказал, что ждет США после победы Дональда Трампа

Интересные события развиваются в Соединенных Штатах. Дональд Трамп одержал победу. О том, что ждет США дальше, рассказал политолог Юрий Воскресенский в проекте "Актуальное интервью".

"Это не просто победа. Это полный и окончательный разгром демократической партии США", - такое мнение высказал Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский, политолог:

"Это говорит о том, что американские избиратели устали от этой политики, от спонсирования войн на всем континенте. Я еще напомню, что кроме победы Трампа, Республиканская партия взяла верх и в нижней, и в верхней палате американского парламента. Эти сенсационные результаты говорят о том, что американское общество хочет перемен. И в этот раз, как во все предыдущие, игнорировать это не получится".

Политолог предположил, что в ближайшее время, начиная с инаугурации, политика Америки изменится. Об этом, впрочем, сказал и сам президент, уже Дональд Трамп. "Он сказал, цитирую, что во время его президентства больше не будет никаких войн. Конечно, мне кажется, что все-таки Трамп это тот человек, который держит слово. По крайней мере, так показывает практика предыдущая. В том числе, когда он был 45-м президентом США. Конечно, никаких иллюзий мы не испытываем по отношению к изменению политики США к Беларуси или, например, к России, нашему стратегическому союзнику и партнеру. Но я уверен, какие-то варианты смягчения этой излишней напряженности наверняка будет прорабатывать новая администрация Белого дома", - сказал Юрий Воскресенский.

Можно предположить, что будет прослеживаться определенный выход на прагматическое развитие внешней и внутренней политики Соединенных Штатов. Трамп заявил о том, что "Америку сделаем снова великой". Политолог отметил, что команда, которая сейчас собралась вокруг Трампа, все-таки не позволит ему отойти от его предвыборных обещаний.

Юрий Воскресенский, политолог:

"Прежде всего, когда мы говорим о команде Трампа, мы говорим об Илоне Маске. Это лидер предпринимательского сообщества. Это человек, который очень скептически изначально относился к российско-украинской конфликту, киевскому режиму. Вице-президент США Джеймс Вэнс, говорил о том, что в той же Украине преследуют людей по языковому, конфессиональному признаку. Джек Кеннеди, родственник 35-го президента США перешел время кампании в команду Трампа. Эти три человека - основной костяк команды Дональда Трампа, заявили о том, что нужно сосредотачиваться именно на внутренних проблемах, предоставлять определенные льготы предприятиям, развивать отечественное производство".