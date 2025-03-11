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Полиция Филиппин арестовала экс-президента Дутерте по ордеру МУС за преступления против человечности
Полиция Филиппин арестовала бывшего президента республики Родриго Дутерте (2016 - 2022 годы) по ордеру Международного уголовного суда (МУС) за преступления против человечности. Об этом сообщила пресс-служба администрации филиппинского президента, информирует ТАСС.
"Отделение Интерпола в Маниле получило официальную копию ордера на арест от МУС. В 09:20 (04:20 мск) 11 марта 2025 года бывший президент Родриго Дутерте и его сопровождающие прибыли в Манилу из Гонконга рейсом Cathay Pacific CX 907. По прибытии генеральный прокурор подал уведомление МУС о выдаче ордера на арест бывшего президента за преступления против человечности. <...> Сотрудники Национальной полиции Филиппин, которые исполняли ордер, убедились, что на них были надеты нательные камеры. Сейчас он [Дутерте] находится под стражей", - говорится в распространенном сообщении.
Палата предварительного производства МУС 15 сентября 2021 года одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений во время борьбы с наркотиками на Филиппинах. Она пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных в стране в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года.
По данным прокуратуры, в рамках кампании от 12 до 30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем часть инцидентов, как утверждается, могли быть убийствами без суда и следствия, совершенными в ходе полицейских операций. В ноябре 2021 года Филиппины запросили отсрочку для проведения расследования с учетом принципа дополнительности, который предусматривает право стран на самостоятельное проведение расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС.
В марте 2018 года Филиппины приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу год спустя, что, по мнению суда, не является препятствием для проведения расследования, поскольку он сохраняет свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными в то время, когда страна являлась его членом.