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Польша медлит с передачей Украине истребителей МиГ-29

Разлад между Киевом и Варшавой коснулся военных договоренностей: Польша отказалась поставлять истребители МиГ-29 Украине.

Причина в том, что Банковая не поделилась с Варшавой технологиями БПЛА. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши.

Представитель ведомства рассказал, что Варшавой была четко обозначена позиция, поскольку она наращивает свой потенциал в области БПЛА, то хотела бы иметь доступ к этой технологии. Он подчеркнул, что после предоставления Киевом данных вопрос о передаче истребителей будет закрыт.

О планах передать Украине от 6 до 8 истребителей Варшава сообщала еще в конце 2025 года, однако вопрос до сих пор не решен.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

БПЛАПольшаистребители