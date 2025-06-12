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Польша может ввести частичный погранконтроль на границе c ФРГ
Автор:Редакция news.by
Варшава уже летом может ввести частичный погранконтроль на границе с Германией. Об этом заявил премьер польского режима Туск.
Он cообщил соседним странам, в том числе ФРГ, что такие меры возможны, если давление на границе сохранится.
Практике выдворения немецкими пограничниками нелегалов к соседям возмущаются и в Нидерландах. Как сообщает газета Bild, жители начали самовольные проверки в приграничье. Мужчины останавливают машины по пути в лагерь для беженцев в Тер-Апеле. Комиссар по делам миграции Нидерландов осудил их действия. А лидер Партии свободы Вилдерс, наоборот, призвал граждан поступать аналогично по всей границе.