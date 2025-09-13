Польша подняла истребители на фоне сообщений об угрозе дронов, сообщило Оперативное командование ВС

В Польше подняли в небо военную авиацию из-за предполагаемой активности дронов в приграничных районах Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны. Воздушная тревога сейчас объявлена в Волынской области. Аэропорт Люблина и воздушное пространство около него закрыли.

Системы ПВО приведены в высшую степень боевой готовности. При этом премьер польского режима Туск не упустил момента и, конечно же, решил уточнить, что угроза исходит от российских беспилотников. Ранее в НАТО заявили, что запускают операцию "Восточный страж" "для укрепления обороны на восточном фланге" на суше и в воздухе. Генеральный штаб Войска польского показал кадры приземление французского транспортного самолета A-400.