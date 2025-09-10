"ИННОПРОМ. Беларусь": что покажут на промышленной выставке в Минске в конце сентября? news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae9deb3-5b47-4bf8-a504-dc0a9df747fa/conversions/1084d38d-e74f-4617-8b42-7376ee127ab1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae9deb3-5b47-4bf8-a504-dc0a9df747fa/conversions/1084d38d-e74f-4617-8b42-7376ee127ab1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae9deb3-5b47-4bf8-a504-dc0a9df747fa/conversions/1084d38d-e74f-4617-8b42-7376ee127ab1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae9deb3-5b47-4bf8-a504-dc0a9df747fa/conversions/1084d38d-e74f-4617-8b42-7376ee127ab1-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 29 сентября по 1 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO cостоится Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". Она станет важной стратегической платформой для демонстрации передовых технологий, обсуждения вопросов промышленного сотрудничества и установления новых деловых контактов между предприятиями России, Беларуси и других стран ЕЭАС.

Общая площадь выставочной экспозиции составит 15 тыс. кв. м.

Среди крупных участников из России - компании 1С, СМК, ММК, "Полипласт", "Ростех", "Нацпроектстрой", НАМИ, ТМХ, "Авангард", АВТОВАЗ, "Полема" и другие. Кроме того, ожидаются региональные экспозиции. Наличие своих стендов уже подтвердили Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская, Кировская, Ярославская, Ульяновская, Челябинская области и другие субъекты.

Свои технологические разработки и решения продемонстрируют также белорусские компании из разных направлений промышленности: "АМКОДОР", БЕЛАЗ, МАЗ, БМЗ, "Гомсельмаш", "Планар", "Белпромпроект", а также представители профильных министерств и организаций.

Презентация новинок

В целом, на минском "ИННОПРОМе" будет представлена выставочная экспозиция широкого спектра технологических решений - от автомобильной промышленности и авиастроения до робототехники и инновационных медицинских решений.

Например, компания из Ульяновской области представит БПЛА "Пиранья-13", обладающий рядом ключевых характеристик в сфере доставки малых грузов, а также поисково-спасательных мероприятий. Его особенностями является усиленная конструкция и электроника, гарантирующие надежность и долговечность в эксплуатации. Посетители смогут увидеть демонстрацию применения дрона, что позволит наглядно оценить его возможности.

В сфере медицины будет представлен напольный бинокулярный кольпоскоп КНб-04LED-"Зенит" для диагностики гинекологических заболеваний, который позволяет получать трехмерное изображение и делать фото в процессе исследования.

А в области авиации планируется презентация макета самолета ТУ-214 - современного среднемагистрального лайнера. Предприятие планирует достичь темпа производства до 20 самолетов в год.

Часть экспозиции будет посвящена беспилотным технологиям, среди которых будут представлены передовые модели, такие как БАС С-80 Агро. Данная модель является летательным аппаратом вертикального взлета и посадки коптерного типа, используемым в сельском хозяйстве для внесения удобрений и средств защиты растений, а также первым сертифицированным в РФ агродроном.

В свою очередь, беспилотная авиационная система "Мерлин-ВР", которая также будет представлена на "ИННОПРОМ. Беларусь", предназначена для длительного (более 8 часов) воздушного мониторинга в видимом и инфракрасном диапазонах, позволяющая решать широкий спектр задач: от инспектирования строительства и мониторинга трубопроводов до поисковых операций и ситуативного контроля при чрезвычайных ситуациях.

Совместные проекты

Особое внимание в рамках выставки будет уделено совместным проектам Российской Федерации и Республики Беларусь.

"Инженерный АРМ союзного государства" - единая платформа для проектирования, созданная на основе российских и белорусских решений, становится ключевым инструментом цифровизации всех этапов создания новой техники и активно применяется в работе таких гигантов, как БЕЛАЗ и ТМХ.

Еще одним символом российско-белорусского партнерства станет троллейбус большого класса 303Т, созданный на базе кузова ОАО "МАЗ", оснащенного передовой системой автономного хода и современным отоплением, что подчеркивает высокий уровень унификации с автобусами белорусского производителя и эффективность совместной работы инженеров двух стран.

Кроме того, одна из компаний Республики Башкортостан планирует представить на выставке макет Российско-Белорусского инвестиционного кластера. Он предполагает максимальные преференции для реализации инвестиционных проектов, начиная с освобождения от уплаты имущественных налогов и снижения ставки по налогу на прибыль до быстрого возведения производственной инфраструктуры "под ключ" с учетом индивидуальных требований инвесторов.