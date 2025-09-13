В Лондоне митинг за свободу слова собрал свыше 110 тыс. человек и это не предел. Также за акцией в режиме "онлайн" наблюдают еще свыше миллиона. Причин у протестующих несколько, в том числе они выступают против миграционной политики правительства Британии. Активисты скандируют лозунги с критикой премьера Стармера.