3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Лондоне митинг за свободу слова собрал свыше 110 тыс. человек
В Лондоне митинг за свободу слова собрал свыше 110 тыс. человек и это не предел. Также за акцией в режиме "онлайн" наблюдают еще свыше миллиона. Причин у протестующих несколько, в том числе они выступают против миграционной политики правительства Британии. Активисты скандируют лозунги с критикой премьера Стармера.
Поводом для масштабных протестов ультраправых стало резонансное убийство американского, консервативного активиста Чарли Кирка. Собравшиеся в Лондоне почтили его память. Сейчас на митинге выступают видные деятели правого движения из Европы и США. Тем временем силовики готовятся к беспорядкам и столкновениям. В британской столице проходит и масштабный контрпротест против расизма. За акциями следят полторы тысячи полицейских, установлены кордоны.