Глава оборонного ведомства Беларуси лично мониторит обстановку на учениях "Запад-2025"

Виктор Хренин 13 сентября посетил один из районов проведения учений, заслушал доклады об оперативной обстановке и оценил готовность войск к выполнению поставленных задач.

Войска оперативных объединений проводят оборонительную операцию по отражению наступления условного противника на назначенных рубежах, удерживали укрепрайоны и наносили огневое поражение условному противнику. Штабы соединений и воинских частей управляли действиями подчиненных сил и средств. ВВС и войска ПВО отражали удары средств воздушного нападения условного противника и осуществляли авиационную поддержку войск объединения.