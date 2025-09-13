Белько: Людям нравятся праздники и нравится слушать хорошую музыку

Певец Никита Белько поздравил минчан с праздником и поделился эмоциями, что ему очень приятно видеть на улицах людей, которые радуются, счастливы. "Максимально рад, максимально счастлив тоже", - сказал он.

По его словам, у него было несколько выступлений. "Очень кайфово, что люди сегодня могут расслабиться, просто посвятить себя такому хорошему празднику. Взять свои семьи и получить максимально положительные эмоции", - считает он.

"В Беларуси люди в принципе по всей стране всегда очень открытые. Но в такие дни у них особенно приятное настроение. У всех праздник, все отдыхают. Людям нравятся праздники, людям нравится хорошо проводить время, слушать хорошую музыку", - уверен певец. - Я посмотрел, прошелся, очень много интересных активностей. Если бы сам не работал в сегодняшний день, тоже бы походил, потому что очень много интересного".