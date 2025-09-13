Режиссер фильма "Классная" рассказал о трудностях во время съемок, где и когда ждать премьеру

Гость выездной студии "Первого информационного" режиссер Национальной киностудии "Беларусьфильм" Кирилл Халецкий рассказал о премьере белорусской драмы "Классная", которая состоится совсем скоро.

"Премьера состоится уже на следующей неделе. Фильм получил возрастное ограничение 6+. Это школьная лирическая история, которая подходит практически для всех возрастов, начиная с 6 лет. Зрители смогут вспомнить свои школьные годы, современные школьники смогут увидеть себя на экране", - отметил режиссер.

Кирилл Халецкий подчернул, что участники фокус-группы выразили мнение, что фильм не похож на белорусское кино: что-то новое, как-то интересно все так сделано. Фильм действительно душевный и простой. "Мы просто за этими всеми блокбастерами немножко закрылись, но нам хочется чего-то простого, душевного, понятного и светлого. Буквально на следующей неделе стартуем во всебелорусский прокат", - пригласил всех на премьеру режиссер.