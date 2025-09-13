Почти двое суток прошло с того момента, как польская сторона наглухо закрыла границу с Беларусью. Хочется верить, что временно. На белорусско-литовском участке рубежа резкого всплеска машин не наблюдается. По оперативным данным ГПК, в "Каменном Логе" находится 140 машин. Это обычные цифры для данного пункта пропуска. Однако из-за неспешной работы сопредельной стороны время ожидания все равно длительное, в том числе и для тех, кому пришлось ехать сюда из Бреста.