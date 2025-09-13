3.63 BYN
Кто запустил дроны? Бывший польский евродепутат указал на Туска и Сикорского
Бывший депутат Европарламента от Польши Януш Корвин-Микке обвиняет в ситуации с дронами премьера польского режима Туска и главаря МИД Сикорского. Они решили любой ценой развязать третью мировую войну. Политик записал видео, в котором указал, что любые непольские дроны армия обязана просто сбивать, а не устраивать бездоказательную истерию в СМИ.
Януш Корвин-Микке, политический деятель (Польша):
"Беспилотники нужно сбивать. Неважно, украинские они, российские или какие-то еще. Если что-то залетает в наше воздушное пространство, и вы не знаете, есть ли там бомба, то нужно сбить это, а не обсуждать. На самом деле я подозреваю, что это беспилотники, созданные Туском и Сокорским, который хотят разжечь антироссийскую истерию".
Корвин-Микке также указал, что техвозможности российских дронов, представленных на фото в польских СМИ, не позволили бы им долететь до указанных локаций в Польше. Таким образом, по мнению политика, стопроцентная вероятность, что точкой запуска была территория Украины.