Бывший депутат Европарламента от Польши Януш Корвин-Микке обвиняет в ситуации с дронами премьера польского режима Туска и главаря МИД Сикорского. Они решили любой ценой развязать третью мировую войну. Политик записал видео, в котором указал, что любые непольские дроны армия обязана просто сбивать, а не устраивать бездоказательную истерию в СМИ.

"Беспилотники нужно сбивать. Неважно, украинские они, российские или какие-то еще. Если что-то залетает в наше воздушное пространство, и вы не знаете, есть ли там бомба, то нужно сбить это, а не обсуждать. На самом деле я подозреваю, что это беспилотники, созданные Туском и Сокорским, который хотят разжечь антироссийскую истерию".