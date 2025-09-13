Польша закрыла границу - что происходит на белорусско-литовском участке?

Почти двое суток прошло с того момента, как варшавский режим полностью закрыл границу с Беларусью. Будем думать, временно.

Объясняют это некой угрозой от учений "Запад-2025", которые мы специально перенесли подальше от границ ЕС, вглубь нашей страны.

На белорусско-литовском участке резкого всплеска машин не зафиксировано. По оперативным данным ГПК, в "Каменном логе" сейчас находится 160 машин.

В зоне ожидания "Каменного лога". Водители постоянно мониторят ситуацию с очередями на границе. Да, актуальные на сегодня цифры в 120 или 140 машин не являются для пункта пропуска критическими, для кого-то это все равно очень долго.

"Я поехал через Брест, а там закрыта граница. Все люди бросились сюда, здесь огромная очередь образовалась. Вместо того чтобы я был бы где-то на очереди 30-й или 40-й, я был 150-й или 160-й", - рассказал водитель.

А кто-то к такому уже давно привык.

"Месяц назад я здесь ехал, сейчас 130-й, тогда был 130-й. Я думаю, еще народ не сориентировался. Посмотрим, что завтра будет", - рассказал другой.

Но, конечно, самый большой дискомфорт испытывают те, кому пришлось ехать сюда из Бреста. Вместо гостеприимного "добро пожаловать" сейчас на варшавском мосту колючая проволока.

"Я привез в Брест родственников. Нам пришлось кругом объехать полтысячи километров", - пожаловался еще один водитель.

Зона ожидания - это, конечно, не зона комфорта, но белорусская сторона создала все условия, чтобы длительное ожидание не казалось мучительным.

"Выбор большой здесь. Еды хватает всем, и чай предлагаем, и еду. Поэтому все хорошо. Как можем, поддерживаем людей, выполняем свой долг", - рассказала продавец.

Если бы все зависело от белорусов, никакой очереди здесь бы не было. Литовская сторона продолжает работать вполсилы и то, если повезет.

И вот если говорить о неритмичной работе литовской страны, то стоит обратить внимание, что подъезжают легковушки, автобус, фуры. Все они уже прошли белорусский пункт пропуска, но литовцы не торопятся запускать их на свою территорию. Это подтверждают и сами водители, которые только что выехали из литовского пункта пропуска.

Но надо отдать должное: этот пункт пропуска хотя бы работает.

А вот поляки, закрыв границу под надуманным предлогом, просто наплевали на планы деловых партнеров, родственников из двух стран и обычных людей, которые стали жертвами политики железного занавеса.

"Ищем какие-то выходы, объезды, - признался мужчина. - Получается, только два объезда осталось. Крюк 300-200 км лишних, но очереди большие стали. Раньше мы сюда пару раз ездили, буквально заезжаешь в зону ожидания, через час уже ты поехал".

По словам водителя, проще через Брест, более прямой путь, и дорога совершенно другая.

"Мы здесь стояли очень долго - 21 час в зоне ожидания. Там мы быстро прошли за 8 часов, очень быстро", - рассказала женщина и надежды, что быстро поляки откроют границу, у нее нет: "Я думаю, что они до 16-го так и будут продолжать".

Что будет дальше? Откроется ли граница после 16 сентября? Люди в очереди надеются, но не питают особых надежд. Правда, польским политикам до этого совсем нет дела.

Виктор Литовкин, военный журналист (Россия):

"Они думают, что они доставляют неприятности населению Беларуси, населению России, чтобы это население возмутилось действиями своего правительства, своего руководства. Но они ровно так же создают неприятности для собственного населения, потому что многие люди из Польши ездят в Беларусь, едут в Калининградскую область для того, чтобы покупать бензин, который намного дешевле, и другие продукты, которые намного дешевле в наших странах, чем в Польше. И поэтому они такие создают препятствия для собственного населения".

Военный журналист считает, что кроме социальной стороны вопроса, еще есть проблема учений, которые проводят Беларусь и Россия под названием "Запад-2025". "Неслучайно накануне этих учений они опустили этот шлагбаум на границе. Неслучайно накануне этих учений подняли визг, истерику", - отметил он.

Закрытие границ - исключительно политическое решение

Дмитрий Ежов, политолог, доцент финансового университета при правительстве России:

"Польша, как и ряд других европейских государств, очень боятся того, что на них нападут Россия, Беларусь. Им это прямо снится в страшных снах. У них такие фантазии, что нападать на нас завтра будут. Собственно, нападать-то на вас не собирается никто. Хватит уже жить там какой-то непонятной истерией. Антироссийская истерия, сейчас антибелорусская истерия со стороны государств ЕС проявляется".

Белорусские пограничники делают все, чтобы дорога была быстрой