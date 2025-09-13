В Мадриде при взрыве в баре пострадали 25 человек

Фото Europa Press News news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43c4349e-3bba-4648-b05c-3bea1bf7c60d/conversions/cfbcfdd0-58aa-4f62-b76e-4f50c3cdaf35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43c4349e-3bba-4648-b05c-3bea1bf7c60d/conversions/cfbcfdd0-58aa-4f62-b76e-4f50c3cdaf35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43c4349e-3bba-4648-b05c-3bea1bf7c60d/conversions/cfbcfdd0-58aa-4f62-b76e-4f50c3cdaf35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43c4349e-3bba-4648-b05c-3bea1bf7c60d/conversions/cfbcfdd0-58aa-4f62-b76e-4f50c3cdaf35-xl-___webp_1920.webp 1920w

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва в одном из баров Мадрида, трое из них получили серьезные ранения. Об этом пишет газета El Pais.

По информации издания, взрыв, произошедший около 15:00 по местному времени, затронул жилой дом, расположенный над заведением. Все люди из здания эвакуированы.

Как сообщил очевидец, бар был полон людей. Он также отметил, что "стоял сильный запах газа".

На данный момент спасатели расчищают завалы вручную из-за неустойчивости здания (использовать технику опасно).