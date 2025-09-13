3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Китаев: Для каждого мотоциклиста из России, Беларуси и зарубежья важно помнить правильную историю
13 сентября прошел достаточно масштабный мотопарад, посвященный Дню города Минска. Байкеры каких городов присутствовали и в каком количестве, рассказали директор мотоклуба Iron Birds chapter Александр Китаев и директор байкерского клуба The one chapter Belarus Евгений Бейзак.
"На мероприятии присутствовали байкеры, наверно, из сотен городов. Это города Беларуси, России, далекого зарубежья - Польша, Эстония, Латвия, Литва, из Финляндии даже приехали. Протяженность маршрутов многих байкеров, которые ехали на мероприятия, составила больше 2-3 тысяч километров", - рассказал Александр Китаев.
"Сегодняшний мотопарад - это кульминация международного пробега по городам- героям. И очень символично, что этот пробег заканчивается именно в Беларуси, стране, которая первая приняла бой в Великой Отечественной войне, на земле, политой кровью каждого третьего белоруса. Поэтому мы начинали еще вчера со встречи наших гостей естественно в городе Бресте, крепости-герое", - добавил Евгений Бейзак.
"У нас, у наших стран настолько богатая история совместная и героическая, что, конечно, для каждого мотоциклиста из России, Беларуси и даже из зарубежных стран очень важно помнить ту правильную историю, которая была, которая есть, чтобы это никогда не повторялось", - подчеркнул Александр Китаев.
"Очень приятно, что, несмотря на те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, а людей пытаются разъединять по различным признакам, Минск сумел собрать и объединить в очередной раз большое количество людей. И нам было очень приятно, что прибыли наши гости из дальнего и ближнего зарубежья, из тех стран, которые, к сожалению, не совсем испытывают дружбу в отношении нашей страны, но тем не менее простые люди нашли время, возможность, прибыли и приняли участие в нашем мотопробеге, посвященном празднованию Великой Победы", - отметил Евгений Бейзак.