Китаев: Для каждого мотоциклиста из России, Беларуси и зарубежья важно помнить правильную историю

13 сентября прошел достаточно масштабный мотопарад, посвященный Дню города Минска. Байкеры каких городов присутствовали и в каком количестве, рассказали директор мотоклуба Iron Birds chapter Александр Китаев и директор байкерского клуба The one chapter Belarus Евгений Бейзак.

"На мероприятии присутствовали байкеры, наверно, из сотен городов. Это города Беларуси, России, далекого зарубежья - Польша, Эстония, Латвия, Литва, из Финляндии даже приехали. Протяженность маршрутов многих байкеров, которые ехали на мероприятия, составила больше 2-3 тысяч километров", - рассказал Александр Китаев.

"Сегодняшний мотопарад - это кульминация международного пробега по городам- героям. И очень символично, что этот пробег заканчивается именно в Беларуси, стране, которая первая приняла бой в Великой Отечественной войне, на земле, политой кровью каждого третьего белоруса. Поэтому мы начинали еще вчера со встречи наших гостей естественно в городе Бресте, крепости-герое", - добавил Евгений Бейзак.

"У нас, у наших стран настолько богатая история совместная и героическая, что, конечно, для каждого мотоциклиста из России, Беларуси и даже из зарубежных стран очень важно помнить ту правильную историю, которая была, которая есть, чтобы это никогда не повторялось", - подчеркнул Александр Китаев.