Мисс Беларусь - 2025 - какова история самой красивой девушки Синеокой

Алена Кучерук - девушка - академический дирижер, правда, в будущем. А сегодня она удостоена чести стать первой красавицей Синеокой. Новоиспеченная мисс Беларусь - 2025 взяла нужную тональность и дотянулась до заветного титула.

Эта настоящая история Золушки, которая смогла переобуться в хрустальную туфельку и надеть белорусскую корону. Девушка из самой простой семьи: мама - работник по уходу за престарелыми, отец - шахтер. Сама родом из Донецка. В 7 лет покинула родной дом и сразу обрела новый.

Алена Кучерук, мисс Беларусь - 2025:

"Я считаю Беларусь своим домом. Это место, где мне спокойно, где я с уверенностью могу сказать, что Беларусь - это мой дом. Это место, где я выросла, где я прожила свою всю сознательную жизнь, свое сознательное детство. Это место, где есть мои родственники. Это место, где мне хорошо. Я считаю, что Беларусь - это страна возможностей, потому что я из абсолютно обычной семьи, я абсолютно простая девушка".

С академической сцены прямиком за короной. Окончив полоцкую школу № 17, Алена пошла навстречу детской мечте. Сегодня девушка студентка 4 курса Новополоцкого государственного музыкального колледжа. Специальность "дирижирование" мисс выбрала еще будучи совсем ребенком. В возрасте 6 лет уже знала, что свяжет жизнь с музыкой.

Алена Кучерук, мисс Беларусь - 2025:

"В возрасте девяти лет я поступила в музыкальную школу. Окончила ее, если я не ошибаюсь, с отличием, и поступила в музыкальный колледж. Это как, наверное, была моя такая мечта, путь, цель. Именно вот по этой дороге я думала, что я буду двигаться. И никак не ожидала, честно, что я окажусь на финале Мисс Беларусь, особенно займу этот титул".

"Она выделялась на сцене своей горделивой осанкой, такой высоко поднятой головой, своей широкой улыбкой, - рассказала директор Новополоцкого государственного музыкального колледжа Наталья Молисова. - Она очень скромный человек, кстати, в жизни. Но постепенно она стала раскрываться, и вот эти концертные турне, которые они совершают с хором, а в этом году она вышла на сцену центра культуры города Новополоцка в составе вокального ансамбля, но я так думаю, это были какие-то минимальные шажки, которые привели к этой огромной победе".

Титул "Мисс Беларусь" - это не просто красиво, это еще и ответственно. Девушке предстоит продолжить марафон добрых дел. И без того в сложном графике новоиспеченной мисс теперь появится и пункт "забота об окружающих".

Алена Кучерук, мисс Беларусь - 2025:

"Я хотела бы продолжать и развивать тему, которую я поднимала в интеллектуальной части конкурса в финале. Это тема тяжелобольных детей. Это очень трогательная для меня тема. Она очень меня пробирает, до слез, до мурашек. Но также я не хочу оставить без внимания бездомных животных. Очень хочется им помочь".

"Наша уже новоиспеченная мисс Беларусь тоже очень достойная девушка, которая, я уверена, с гордостью будет нести это звание "Мисс Беларусь" на протяжении двух лет и в последующем", - считает директор Национальной школы красоты "Мисс Беларусь" Божена Еремич.