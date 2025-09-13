"Гордость за всю команду" - обладатели почетного звания "Минчанин года" делятся эмоциями

Минск продолжает делиться атмосферой большого праздника - Дня города. И пока столица живет в ритме танца и музыки, самое время поздравить обладателей почетного звания "Минчанин года". Премия стартует на большой сцене в Верхнем городе. Самые лучшие в своем деле врачи, инженеры и преподаватели получают подарки и награды от руководства Минска (Смотрите подробности в видео).