Ганиев: Взаимовыгодное сотрудничество между Минском и Уфой будет усиливаться

Минск связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества со многими городами мира. Особое место занимают российские регионы.

Например, с 2017-го Минск и столица республики Башкортостан - город Уфа - являются побратимами. 13 сентября на нашем празднике почетные гости и друзья.

Выездная студия "Первого информационного" работает в сердце столицы. Гостем не только праздника, но и эфира стал заместитель главы администрации российского города Уфа Денис Ганиев.

Он рассказал, что в Минск на День города приехал с ответным визитом. Договоренность об этом была достигнута на Днях Минска, которые проходили во время празднования Дня города Уфы. "Планируем в 2026 году Дни Уфы в Минске, а пока мы приехали к вам отметить 958-ю годовщину славного города, привезли в подарок нашу творческую команду - городской ансамбль песни и танца "Мираз", который в День города Минска в Верхнем городе дает большую концертную программу", - отметил он.

Говоря о сотрудничестве Минска и Уфы, Денис Ганиев отметил, что за два с небольшим последних года очень большой прогресс достигнут в отношениях. "Составлена дорожная карта, заключено огромное количество соглашений внутри бизнеса с двух сторон. Гуляя по Минску, для себя уже фиксируем, что можно применить и ввести в Уфе. Например, нам очень понравилась ваша чистота и освещение. Команда Уфа-Горсвет уже летит в Минск, чтобы перенять опыт, провести совещание и начать внедрять, реализовывать программу по улучшению наружного освещения", - рассказал заместитель главы администрации российского г. Уфа. - Таких проектов очень много. Это и культура, и образование. Мы посетили детский образовательный IT-центр. И сейчас будем перенимать ваш опыт и у себя реализовывать эту программу. Парк высоких технологий нам тоже максимально интересен. По всем направлениям жизни города мы активно сотрудничаем".