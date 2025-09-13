Минобороны Беларуси: Учение "Запад-2025" продолжается в интенсивном режиме

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" проходит в интенсивном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

На 227-м общевойсковом полигоне подразделения вооруженных сил двух стран получили задачу совершить марш из одного района. Передвижение осуществляется малыми группами, что позволяет эффективно отрабатывать тактические приемы и минимизировать риски обнаружения со стороны условного противника. Военнослужащие занимаются инженерным оборудованием позиций, создавая прочную и эшелонированную оборону. Особое внимание уделяется маскировке и повышению живучести личного состава и техники.

Также проводится воздушная разведка местности с использованием БПЛА, которая позволяет своевременно выявлять передвижения условного противника. Организовано круглосуточное патрулирование прилегающей территории и несение караульной службы для обеспечения безопасности и предотвращения внезапных нападений. Ночью были отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Подразделения успешно выполнили задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению диверсантов, продемонстрировав высокий уровень подготовки и слаженности. В Минобороны отметили, что учение "Запад-2025" продолжается в интенсивном режиме. Круглосуточно поступают новые вводные, требующие от военнослужащих оперативного принятия решений и слаженных действий в условиях быстро меняющейся обстановки.